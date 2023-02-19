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Россия сворачивает консульские услуги в Нидерландах после высылки работников посольства

Воскресенье, 19 февраля 2023, 16:55

Посольство России в Нидерландах в воскресенье объявило об ограничении в предоставлении консульских услуг после решения нидерландских властей выслать часть сотрудников дипучреждения по подозрению в шпионаже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении российского посольства.

"В связи с решением нидерландских властей о сокращении персонала Посольства России в Гааге, начиная с 20 февраля 2023 года прием посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов) осуществляться не будет", - отмечает посольство РФ в Гааге.

Там добавляют, что консульский отдел без предварительной записи не будет принимать обращения по пенсионным вопросам и оформлению свидетельств на возвращение в Россию.

"Сожалеем о временных неудобствах, вызванных недружественными действиями властей Нидерландов", - говорится в заявлении российского дипломатического учреждения.

Нидерланды сократят число дипломатов в посольстве РФ из-за попыток Москвы устроить там шпионов

Накануне стало известно, что Нидерланды решили сократить количество дипломатов в российском посольстве из-за неоднократных попыток трудоустроить в дипмиссии сотрудников разведки. Российские дипломаты, которые не могут остаться, должны покинуть Нидерланды в течение двух недель. Российское торговое представительство в Амстердаме должно быть закрыто с 21 февраля.

Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге закроется 20 февраля. Это означает, что, среди прочего, из Санкт-Петербурга больше не будет оказываться помощь нидерландским гражданам и организациям. Посольство Нидерландов в Москве останется открытым.

Как известно, после вторжения России в Украину Нидерланды выслали 17 российских разведчиков в марте 2022 года. В ответ Россия выслала 15 голландских дипломатов. С этого момента велись переговоры о размещении новых дипломатов с обеих сторон.

В пятницу в МИД РФ вызвали посла Нидерландов из-за расследования, которое предположило, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса "Бук" боевикам "ДНР" было принято президентом России Владимиром Путиным.

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Нидерланды Россия

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