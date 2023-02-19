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РФ має відповісти за злочини в Україні, якщо хоче нормальних відносин із Заходом – прем’єрка Естонії

Неділя, 19 лютого 2023, 17:33

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наполягає на тому, що після закінчення війни в Україні Росія повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини та рішення вторгнутися в сусідню країну, якщо хоче мати хоч якийсь шанс на розвиток нормальних відносин із Заходом.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила в інтерв’ю AP на полях Мюнхенської безпекової конференції в неділю.

"Я не думаю, що з державою-ізгоєм, яка насправді не відмовилася від імперіалістичних цілей, можуть вестись звичайні відносини. Якщо ми не засвоїмо цей урок і не притягнемо до відповідальності за злочини агресії, воєнні злочини будуть продовжуватися", – вважає Каллас.

Естонська прем’єрка зауважила: тоді як для нацистських злочинів після Другої світової війни був організований Нюрнберзький трибунал, після "холодної війни" не було створено жодного трибуналу для розслідування злочинів Радянського Союзу – зокрема масової депортації естонців, латвійців і литовців під час п'ятдесятирічної радянської окупації.

"Перш ніж ми зможемо говорити про наші відносини з Росією, повинна настати відповідальність", – підкреслила Каллас.

Прем'єрка Естонії: Путін повинен відповісти за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься

Відповідаючи на запитання про заклики Китаю до мирних переговорів і припущення, що західні країни продовжують війну, озброюючи Україну, вона зазначила: хоча всі хочуть миру, угода, яка передбачатиме окупацію території України Росією, стане сигналом для світу, що "агресія окупається".

Тому, вважає прем’єрка Естонії, вторгнення Росії має обійтись їй у "більш високу ціну, щоб всі агресори або потенційні агресори у світі зрозуміли, що це не окупається".

Напередодні віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка брала участь у Мюнхенській безпековій конференції, прямо заявила, що Росія вчинила злочини проти людства під час війни в Україні. Вона як приклади згадала вбивства, тортури, зґвалтування та депортації, й пообіцяла, що США "продовжуватимуть підтримувати судовий процес", щоб притягнути РФ до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

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Естонія Росія

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