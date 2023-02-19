РФ должна ответить за преступления в Украине, если хочет нормальных отношений с Западом - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас настаивает на том, что после окончания войны в Украине Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления и решение вторгнуться в соседнюю страну, если хочет иметь хоть какой-то шанс на развитие нормальных отношений с Западом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в интервью AP на полях Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье.

"Я не думаю, что с государством-изгоем, которое на самом деле не отказалось от империалистических целей, могут вестись обычные отношения. Если мы не усвоим этот урок и не привлечем к ответственности за преступления агрессии, военные преступления будут продолжаться", - считает Каллас.

Эстонский премьер заметила: в то время как для нацистских преступлений после Второй мировой войны был организован Нюрнбергский трибунал, после "холодной войны" не было создано ни одного трибунала для расследования преступлений Советского Союза - в частности массовой депортации эстонцев, латвийцев и литовцев во время пятидесятилетней советской оккупации.

"Прежде чем мы сможем говорить о наших отношениях с Россией, должна наступить ответственность", - подчеркнула Каллас.

Отвечая на вопрос о призывах Китая к мирным переговорам и предположении, что западные страны продолжают войну, вооружая Украину, она отметила: хотя все хотят мира, соглашение, которое будет предусматривать оккупацию территории Украины Россией, станет сигналом для мира, что "агрессия окупается".

Поэтому, считает премьер Эстонии, вторжение России должно обойтись ей в "более высокую цену, чтобы все агрессоры или потенциальные агрессоры в мире поняли, что это не окупается".

Накануне вице-президент США Камала Харрис, которая принимала участие в Мюнхенской конференции по безопасности, прямо заявила, что Россия совершила преступления против человечества во время войны в Украине. Она в качестве примеров упомянула убийства, пытки, изнасилования и депортации, и пообещала, что США "будут продолжать поддерживать судебный процесс", чтобы привлечь РФ к ответственности.

Ранее сообщалось, что Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.

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