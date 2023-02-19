США виділять ще $100 млн допомоги у відповідь на землетруси в Туреччині й Сирії

Сполучені Штати в неділю оголосили про виділення додаткових 100 мільйонів доларів допомоги для подолання наслідків руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив державний департамент США.

Половина коштів, а саме 50 мільйонів доларів, надійде з Фонду надзвичайної допомоги біженцям та мігрантам, решта гуманітарної допомоги буде надана через Держдепартамент та Агентство США з міжнародного розвитку.

Кошти будуть спрямовані на допомогу вразливим групам населення, що постраждали від землетрусів у Туреччині й Сирії – закупівлю і розподіл основних предметів першої необхідності, як-то ковдри, матраци, продуктові набори, теплий одяг, намети і матеріали для укриття.

Крім того, будуть профінансовані придбання ліків та медичних послуг, забезпечення чистою питнлю водою та санітарні умови, а також програми підтримки освіти для дітей та молоді, які постраждали в результаті землетрусу.

Загальна сума гуманітарної допомоги США на підтримку ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині й Сирії становитиме 185 мільйонів доларів.

За останніми даними, кількість загиблих у Туреччині в результаті землетрусів, що стались 6 лютого, становить понад 40 тисяч людей, сусідня Сирія повідомила про понад 5800 загиблих. У неділю рятувальні операції продовжились у двох із десяти постраждалих провінцій.

Гуманітарні організації кажуть, що постраждалі потребуватимуть допомоги протягом наступних місяців, оскільки зруйновано багато важливих об'єктів інфраструктури.

Туреччина пообіцяла провести розслідування щодо всіх, кого підозрюють у відповідальності за обвалення будівель, і видала наказ про затримання понад 100 підозрюваних, у тому числі забудовників.