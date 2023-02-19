США выделят еще $100 млн помощи в ответ на землетрясения в Турции и Сирии

Соединенные Штаты в воскресенье объявили о выделении дополнительных 100 миллионов долларов помощи для преодоления последствий разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил государственный департамент США.

Половина средств, а именно 50 миллионов долларов, поступит из Фонда чрезвычайной помощи беженцам и мигрантам, остальная гуманитарная помощь будет предоставлена через Госдепартамент и Агентство США по международному развитию.

Средства будут направлены на помощь уязвимым группам населения, пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии - закупку и распределение основных предметов первой необходимости, таких как одеяла, матрасы, продуктовые наборы, теплая одежда, палатки и материалы для укрытия.

Кроме того, будут профинансированы приобретение лекарств и медицинских услуг, обеспечение чистой питьевой водой и санитарные условия, а также программы поддержки образования для детей и молодежи, пострадавших в результате землетрясения.

Общая сумма гуманитарной помощи США в поддержку ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии составит 185 миллионов долларов.

По последним данным, количество погибших в Турции в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, составляет более 40 тысяч человек, соседняя Сирия сообщила о более 5800 погибших. В воскресенье спасательные операции продолжились в двух из десяти пострадавших провинций.

Гуманитарные организации говорят, что пострадавшие будут нуждаться в помощи в течение следующих месяцев, поскольку разрушено много важных объектов инфраструктуры.

Турция пообещала провести расследование в отношении всех, кого подозревают в ответственности за обрушение зданий, и издала приказ о задержании более 100 подозреваемых, в том числе застройщиков.