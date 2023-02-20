Словаччина заперечує навмисну затримку німецької техніки для України на кордоні

Очільник міністерства оборони Словаччини Ярослав Надь у понеділок заявив, що словацька сторона не несе відповідальності за затримку на кордоні німецького озброєння, яке направляється в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TERAZ.

За словами Надя, Словаччина виконала всі свої зобов'язання, що випливають з меморандуму про ремонт озброєнь, підписаного з Німеччиною. Він визнав існування певних проблем, але сказав, що вони були спричинені німецьким підрядником.

"Ми повідомили про це німецьку сторону. Міністерство оборони Німеччини та офіс канцлера вжили адекватних заходів. Ситуація зрушила з мертвої точки, і я більше не бачу в цьому проблеми. У мене немає інформації про те, що якась техніка стояла б (на кордоні) тижнями", – сказав міністр.

Наприкінці минулого року німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann створила ремонтний центр для озброєння, поставленого в Україну, поблизу східнословацького міста Міхаловце в Кошицькому краї. Йдеться про важкі протитанкові гармати, зенітні комплекси Gepard та ракетні пускові установки Mars.

Минулого тижня видання Business Insider повідомило про невирішені юридичні питання, пов'язані, серед іншого, з імпортними митами. Через це на кордоні нібито застрягли транспортні засоби з 15 несправними самохідними гаубицями.

Німецький підрядник визнає, що деякі юридичні питання не були враховані при укладанні відповідного контракту наприкінці минулого року через швидкий темп підготовки документів.

За словами виконувача обов’язків міністра оборони Словаччини, ці митні питання вже вирішені. "Були інші проблеми. Вони будуть вирішені після того, як німецька компанія, яка за них відповідає, завершить свої завдання", – додав Ярослав Надь, зазначивши, що не передбачає жодних подальших проблем.

Нагадаємо, спікер парламенту Словаччини Борис Коллар заявив, що у питанні передачі Україні винищувачів МіГ-29 спочатку потрібно вирішити, чи має тимчасовий уряд легітимність для цього.