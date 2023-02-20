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Словакия отрицает преднамеренную задержку немецкой техники для Украины на границе

Понедельник, 20 февраля 2023, 22:08

Глава министерства обороны Словакии Ярослав Надь в понедельник заявил, что словацкая сторона не несет ответственности за задержку на границе немецкого вооружения, которое направляется в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TERAZ.

По словам Надя, Словакия выполнила все свои обязательства, вытекающие из меморандума о ремонте вооружений, подписанного с Германией. Он признал существование определенных проблем, но сказал, что они были вызваны немецким подрядчиком.

"Мы сообщили об этом немецкой стороне. Министерство обороны Германии и офис канцлера приняли адекватные меры. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, и я больше не вижу в этом проблемы. У меня нет информации о том, что какая-то техника стояла бы (на границе) неделями", - сказал министр.

В конце прошлого года немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann создала ремонтный центр для вооружения, поставленного в Украину, вблизи восточнословацкого города Михаловце в Кошицком крае. Речь идет о тяжелых противотанковых пушках, зенитных комплексах Gepard и ракетных пусковых установках Mars.

Словакия несколько недель не пропускает на границе с Украиной немецкие гаубицы для ремонта - СМИ

На прошлой неделе издание Business Insider сообщило о нерешенных юридических вопросах, связанных, среди прочего, с импортными пошлинами. Из-за этого на границе якобы застряли транспортные средства с 15 неисправными самоходными гаубицами.

Немецкий подрядчик признает, что некоторые юридические вопросы не были учтены при заключении соответствующего контракта в конце прошлого года из-за быстрого темпа подготовки документов.

По словам исполняющего обязанности министра обороны Словакии, эти таможенные вопросы уже решены. "Были другие проблемы. Они будут решены после того, как немецкая компания, которая за них отвечает, завершит свои задачи", - добавил Ярослав Надь, отметив, что не предусматривает никаких дальнейших проблем.

Напомним, спикер парламента Словакии Борис Коллар заявил, что в вопросе передачи Украине истребителей МиГ-29 сначала нужно решить, имеет ли временное правительство легитимность для этого.

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Словакия Германия

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