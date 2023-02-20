Прем’єрка Італії на шляху до Києва відвідала Польщу

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в понеділок прибула до Польщі, звідки, як очікується, вирушить до України наступного дня, й зустрілась із польським візаві Матеушем Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Під час пресконференції у Варшаві Мелоні наголосила, що Італія та Польща мають сильний зв'язок і є "єдиними двома країнами, які згадують одна одну у своєму національному гімні". Із очільником польського уряду вона обговорила питання міграції, економічного розвитку й підтримки України.

"Ми говорили про майбутнє постачання зброї в Україну для забезпечення миру й стабільності", – сказав журналістам польський прем’єр, тоді як очільниця уряду Італії підтвердила "всебічну" підтримку України.

Фото: ANSA

Зазначимо, що чинні партії влади Італії й Польщі розглядають одна одну як ідеологічних союзників, оскільки перебувають у групі консерваторів у Європарламенті й мають подібні позиції з низки питань, які є чутливими для Брюсселя.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні здійснить давно запланований візит до України у вівторок, 21 лютого, в межах якого зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє ANSA, з міркувань безпеки офіс італійської прем’єрки тримає подробиці візиту в таємниці, та очікується, що він відбуватиметься приблизно так само, як і візити решти європейських лідерів під час повномасштабної війни.

Раніше ЗМІ писали, що своїм візитом Мелоні скористається, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як писали італійські ЗМІ, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.