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Премьер Италии на пути в Киев посетила Польшу

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Понедельник, 20 февраля 2023, 22:29

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в понедельник прибыла в Польшу, откуда, как ожидается, отправится в Украину на следующий день, и встретилась с польским визави Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Во время пресс-конференции в Варшаве Мелони отметила, что Италия и Польша имеют сильную связь и являются "единственными двумя странами, которые вспоминают друг друга в своем национальном гимне". С главой польского правительства она обсудила вопросы миграции, экономического развития и поддержки Украины.

"Мы говорили о будущих поставках оружия в Украину для обеспечения мира и стабильности", - сказал журналистам польский премьер, тогда как глава правительства Италии подтвердила "всестороннюю" поддержку Украины.

 
ФОТО: ANSA

Отметим, что действующие партии власти Италии и Польши рассматривают друг друга как идеологических союзников, поскольку находятся в группе консерваторов в Европарламенте и имеют сходные позиции по ряду вопросов, которые являются чувствительными для Брюсселя.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони осуществит давно запланированный визит в Украину во вторник, 21 февраля, в рамках которого встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает ANSA, из соображений безопасности офис итальянского премьера держит подробности визита в тайне, и ожидается, что он будет проходить примерно так же, как и визиты остальных европейских лидеров во время полномасштабной войны.

Ранее СМИ писали, что своим визитом Мелони воспользуется, чтобы засвидетельствовать поддержку Италией Украины, а также объявить о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.

Содержание пакета помощи не раскрывается, но, как писали итальянские СМИ, Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве; также не будет обсуждаться отправка истребителей F-16.

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