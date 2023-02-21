В Албанії затримали танкер, який може нелегально перевозити російську нафту

Правоохоронці Албанії в понеділок у межах операції "Ембарго" затримали танкер, який, як підозрюється, міг нелегально перевозити російську нафту всупереч санкціям Заходу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як заявили в поліції, танкер, що йшов під прапором Лівії, перевозив 22,5 тисячі тонн нафти за підробною документацією. Продукція мала бути незаконно ввезена в Албанію.

"За попередніми даними слідства, підозрюється, що ця партія нафти була отримана з країн, проти яких запроваджене нафтове ембарго, а саме з Росії. Судно вирушило з Азербайджану і, як вважається, було завантажене нафтою у грецькому порту Каламата з іншого судна", – йдеться в повідомленні.

У результаті танкер було затримано, а документацію на нафту – вилучено "для здійснення подальших процесуальних дій".

Фото: поліція Албанії

Зазначається, що Албанія не вперше затримує судна, які намагаються незаконно ввезти нафту з території Лівії, яка не перебуває під контролем визнаного уряду. У вересні 2022 року так було конфісковано майже 2300 тонн "чорного золота".

Нагадаємо, що з 5 грудня набули чинності санкції Європейського Союзу та "Групи семи" про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн, а з 5 лютого – заборона морського транспортування російських нафтопродуктів.

Відомо, що один зі шляхів, яким Росія намагалась обійти ці обмеження, стало формування так званого тіньового флоту танкерів, що таємно завантажують нафту та здійснюють її транспортування.