Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Албании задержали танкер, который может нелегально перевозить российскую нефть

фото
Вторник, 21 февраля 2023, 17:44

Правоохранители Албании в понедельник в рамках операции "Эмбарго" задержали танкер, который, как подозревается, мог нелегально перевозить российскую нефть вопреки санкциям Запада.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как заявили в полиции, танкер, шедший под флагом Ливии, перевозил 22,5 тысячи тонн нефти по поддельной документации. Продукция должна была быть незаконно ввезена в Албанию.

"По предварительным данным следствия, подозревается, что эта партия нефти была получена из стран, против которых введено нефтяное эмбарго, а именно из России. Судно отправилось из Азербайджана и, как считается, было загружено нефтью в греческом порту Каламата с другого судна", - говорится в сообщении.

В результате танкер был задержан, а документация на нефть - изъята "для осуществления дальнейших процессуальных действий".

 
ФОТО: ПОЛИЦИЯ АЛБАНИИ

Отмечается, что Албания не впервые задерживает суда, которые пытаются незаконно ввезти нефть с территории Ливии, которая не находится под контролем признанного правительства. В сентябре 2022 года так было конфисковано почти 2300 тонн "черного золота".

Напомним, что с 5 декабря вступили в силу санкции Европейского Союза и "Группы семи" о лимите цены на российскую нефть и запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны, а с 5 февраля - запрет морской транспортировки российских нефтепродуктов.

Известно, что одним из путей, которым Россия пыталась обойти эти ограничения, стало формирование так называемого теневого флота танкеров, тайно загружающих нефть и осуществляющих ее транспортировку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Спасительные беженцы: что думают в странах ЕС о притоке рабочей силы из Украины

Для Евросоюза может стать проблемой массовое возвращение украинцев домой после завершения боевых действий. Это дает Украине повод для беспокойства...
21 февраля 2023 — Euractiv, Александра Кшиштошек, Анета Захова, Михал Худек и Пекка Ванттинен

"За мир" или за Украину? Что думает о войне РФ премьер Италии, которая приехала к Зеленскому

Премьер Италии выполнила свое обещание и прибыла в Киев. Но отношение к Украине в Италии, в том числе у действующей власти, остается сложным... (укр.)
21 февраля 2023 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Больше не "Лондонград": как Британия помогала Украине на протяжении года большой войны

Если авторитарные режимы во всем мире увидят, что насилие Путина приносит желаемые результаты, мир станет намного опаснее для всех нас (укр.)
21 февраля 2023 — Том Тугендхат , госминистр безопасности Великобритании