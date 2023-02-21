В Албании задержали танкер, который может нелегально перевозить российскую нефть

Правоохранители Албании в понедельник в рамках операции "Эмбарго" задержали танкер, который, как подозревается, мог нелегально перевозить российскую нефть вопреки санкциям Запада.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как заявили в полиции, танкер, шедший под флагом Ливии, перевозил 22,5 тысячи тонн нефти по поддельной документации. Продукция должна была быть незаконно ввезена в Албанию.

"По предварительным данным следствия, подозревается, что эта партия нефти была получена из стран, против которых введено нефтяное эмбарго, а именно из России. Судно отправилось из Азербайджана и, как считается, было загружено нефтью в греческом порту Каламата с другого судна", - говорится в сообщении.

В результате танкер был задержан, а документация на нефть - изъята "для осуществления дальнейших процессуальных действий".

ФОТО: ПОЛИЦИЯ АЛБАНИИ

Отмечается, что Албания не впервые задерживает суда, которые пытаются незаконно ввезти нефть с территории Ливии, которая не находится под контролем признанного правительства. В сентябре 2022 года так было конфисковано почти 2300 тонн "черного золота".

Напомним, что с 5 декабря вступили в силу санкции Европейского Союза и "Группы семи" о лимите цены на российскую нефть и запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны, а с 5 февраля - запрет морской транспортировки российских нефтепродуктов.

Известно, что одним из путей, которым Россия пыталась обойти эти ограничения, стало формирование так называемого теневого флота танкеров, тайно загружающих нефть и осуществляющих ее транспортировку.