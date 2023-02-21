Глава МЗС Естонії після послання Путіна: РФ продовжить загарбницьку війну і геноцид

Послання президента РФ Владіміра Путіна свідчить, що Росія не відмовилась від своїх стратегічних амбіцій, тому продовжуватиме війну і геноцид.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в коментарі глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу на сайті естонського зовнішньополітичного відомства.

"Лідер кремлівського режиму Путін у своєму сьогоднішньому виступі виправдовує нелюдську і жорстоку війну в Україні. Саме контролю над демократичним світом і пограбування права на самовизначення прагнув Путін своєю річною агресією" - зазначив Рейнсалу.

"Однак меседж промови Путіна зрозумілий: Росія не відступила від своїх стратегічних амбіцій і продовжить загарбницьку війну і геноцид" - заявив він.

На думку міністра, Путіна зупинять рішучі дії Заходу та єдність у підвищенні ціни війни.

"Ми будемо стояти поруч з Україною, поки вони не переможуть" – заявив Рейнсалу.

Як повідомлялося, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні зізналася, що очікувала від промови президента РФ Владіміра Путіна чогось, що дозволить досягти прогресу щодо дипломатичного завершення війни.

"Путін? Частина мого серця сподівалася, що він скаже інші слова, очікуючи на крок вперед. Те, що ми почули сьогодні вранці, - це звичайна пропаганда, але факти інші", - зазначила Мелоні.