Глава МИД Эстонии после послания Путина: РФ продолжит захватническую войну и геноцид

Послание президента РФ Владимира Путина свидетельствует, что Россия не отказалась от своих стратегических амбиций, поэтому будет продолжать войну и геноцид.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в комментарии главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

"Лидер кремлевского режима Путин в своем сегодняшнем выступлении оправдывает бесчеловечную и жестокую войну в Украине. Именно контроля над демократическим миром и ограбления права на самоопределение стремился Путин своей летней агрессией", - отметил Рейнсалу.

"Однако месседж речи Путина понятен: Россия не отступила от своих стратегических амбиций и продолжит захватническую войну и геноцид" - заявил он.

По мнению министра, Путина остановят решительные действия Запада и единство в повышении цены войны.

"Мы будем стоять рядом с Украиной, пока они не победят" - заявил Рейнсалу.

Как сообщалось, премьер Италии Джорджия Мелони призналась, что ожидала от речи президента РФ Владимира Путина чего-то, что позволит достичь прогресса по дипломатическому завершению войны.

"Путин? Часть моего сердца надеялась, что он скажет другие слова, ожидая шаг вперед. То, что мы услышали сегодня утром, - это обычная пропаганда, но факты другие", - отметила Мелони.