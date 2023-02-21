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Глава МИД Эстонии после послания Путина: РФ продолжит захватническую войну и геноцид

Вторник, 21 февраля 2023, 18:16

Послание президента РФ Владимира Путина свидетельствует, что Россия не отказалась от своих стратегических амбиций, поэтому будет продолжать войну и геноцид.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в комментарии главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

"Лидер кремлевского режима Путин в своем сегодняшнем выступлении оправдывает бесчеловечную и жестокую войну в Украине. Именно контроля над демократическим миром и ограбления права на самоопределение стремился Путин своей летней агрессией", - отметил Рейнсалу.

"Однако месседж речи Путина понятен: Россия не отступила от своих стратегических амбиций и продолжит захватническую войну и геноцид" - заявил он.

 По мнению министра, Путина остановят решительные действия Запада и единство в повышении цены войны.

"Мы будем стоять рядом с Украиной, пока они не победят" - заявил Рейнсалу. 

Как сообщалось, премьер Италии Джорджия Мелони призналась, что ожидала от речи президента РФ Владимира Путина чего-то, что позволит достичь прогресса по дипломатическому завершению войны.

"Путин? Часть моего сердца надеялась, что он скажет другие слова, ожидая шаг вперед. То, что мы услышали сегодня утром, - это обычная пропаганда, но факты другие", - отметила Мелони.

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Эстония Война с РФ

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