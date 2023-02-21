Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Питання винищувачів поки не обговорюється – прем’єрка Італії в Києві

Вівторок, 21 лютого 2023, 20:08

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що наразі надання Україні італійських винищувачів для захисту від російської агресії не обговорюється, і пріоритет надається засобам протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, про це вона сказала на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві.

"Коли існує той, хто нападає, вся зброя є оборонною. Надання винищувачів на сьогодні не обговорюється, це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами. Ми зосередились на системах протиповітряної оборони – SAMP-T, Spada, Skyguard. Пріоритет – захист інфраструктури й громадян", – зазначила прем’єрка Італії.

Вона окремо наголосила, що Італія "буде надавати всю можливу допомогу з тим, щоб були створені умови для переговорів, але до того – всіляку військову, фінансову й цивільну підтримку", оскільки "ті, хто підтримують Україну у військовому плані, також працюють на мир".

Прем’єрка Італії про промову Путіна: звичайна пропаганда

Мелоні підкреслила, що попри окремі заяви в італійському політикумі його переважна більшість підтримує Україну.

"Для мене факти однозначні. Коли б парламент не голосував на підтримку України, партії, що є частиною коаліції, голосували за. За винятком кількох заяв, насправді, більшість завжди була єдина. Існує єдина програма (підтримки України), її завжди дотримувались і, я вірю, так і буде", – сказала очільниця італійського уряду.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля. Вона відвідала Бучу й Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.

Більше про візит прем'єрки Італії читайте у статті "За мир" чи за Україну? Що думає про війну РФ прем’єрка Італії, яка приїхала до Зеленського

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Війна з РФ

Статті

Рятівні біженці: що думають у державах ЄС про приплив робочої сили з України

Для Євросоюзу може стати проблемою масове повернення українців додому після завершення бойових дій. Це дає привід для занепокоєння для України...
21 лютого 2023 — Euractiv, Александра Кшиштошек, Анета Захова, Міхал Худек та Пекка Ванттінен

"За мир" чи за Україну? Що думає про війну РФ прем’єрка Італії, яка приїхала до Зеленського

Прем’єрка Італії виконала свою обіцянку та прибула до Києва. Але ставлення до України в Італії, у тому числі у чинній владі, лишається складним...
21 лютого 2023 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Більше не "Лондонград": як Британія допомагала Україні протягом року великої війни

Якщо авторитарні режими в усьому світі побачать, що насильство Путіна приносить бажані результати, світ стане набагато небезпечнішим для всіх нас.
21 лютого 2023 — Том Тугендхат , державний міністр безпеки Великої Британії