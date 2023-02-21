Питання винищувачів поки не обговорюється – прем’єрка Італії в Києві

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що наразі надання Україні італійських винищувачів для захисту від російської агресії не обговорюється, і пріоритет надається засобам протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, про це вона сказала на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві.

"Коли існує той, хто нападає, вся зброя є оборонною. Надання винищувачів на сьогодні не обговорюється, це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами. Ми зосередились на системах протиповітряної оборони – SAMP-T, Spada, Skyguard. Пріоритет – захист інфраструктури й громадян", – зазначила прем’єрка Італії.

Вона окремо наголосила, що Італія "буде надавати всю можливу допомогу з тим, щоб були створені умови для переговорів, але до того – всіляку військову, фінансову й цивільну підтримку", оскільки "ті, хто підтримують Україну у військовому плані, також працюють на мир".

Мелоні підкреслила, що попри окремі заяви в італійському політикумі його переважна більшість підтримує Україну.

"Для мене факти однозначні. Коли б парламент не голосував на підтримку України, партії, що є частиною коаліції, голосували за. За винятком кількох заяв, насправді, більшість завжди була єдина. Існує єдина програма (підтримки України), її завжди дотримувались і, я вірю, так і буде", – сказала очільниця італійського уряду.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля. Вона відвідала Бучу й Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.

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