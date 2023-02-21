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Вопрос истребителей пока не обсуждается - премьер Италии в Киеве

Вторник, 21 февраля 2023, 20:08

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что сейчас предоставление Украине итальянских истребителей для защиты от российской агрессии не обсуждается, и приоритет отдается средствам противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA, об этом она сказала на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Когда существует тот, кто нападает, все оружие является оборонительным. Предоставление истребителей на сегодня не обсуждается, это решение должно быть принято с международными партнерами. Мы сосредоточились на системах противовоздушной обороны - SAMP-T, Spada, Skyguard. Приоритет - защита инфраструктуры и граждан", - отметила премьер Италии.

Она отдельно подчеркнула, что Италия "будет оказывать всю возможную помощь с тем, чтобы были созданы условия для переговоров, но до того - всяческую военную, финансовую и гражданскую поддержку", поскольку "те, кто поддерживают Украину в военном плане, также работают на мир".

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Мелони подчеркнула, что несмотря на отдельные заявления в итальянском политикуме его подавляющее большинство поддерживает Украину.

"Для меня факты однозначны. Когда бы парламент не голосовал в поддержку Украины, партии, являющиеся частью коалиции, голосовали за. За исключением нескольких заявлений, на самом деле, большинство всегда было едино. Существует единая программа (поддержки Украины), ее всегда придерживались и, я верю, так и будет", - сказала глава итальянского правительства.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник около полудня прибыла в Киев поездом, который ночью отправился с железнодорожного вокзала Перемышля. Она посетила Бучу и Ирпень и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

Больше о визите премьера Италии читайте в статье "За мир" или за Украину? Что думает о войне РФ премьер Италии, которая приехала к Зеленскому

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Италия Война с РФ

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