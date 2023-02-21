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Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня – ЗМІ

Вівторок, 21 лютого 2023, 23:22

У порядку денному угорського парламенту на 1 березня міститься обговорення ратифікації вступу Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс – це станеться через понад сім місяців блокування цього питання.

Про це стало відомо угорському виданню HVG, на яке посилається "Європейська правда".

За даними порталу, згідно з парламентським порядком денним, підготовленим для засідання профільного комітету в середу, загальні дебати щодо урядових пропозицій про членство Швеції та Фінляндії в НАТО розпочнуться лише 1 березня.

Як відомо, уряд Віктора Орбана представив відповідні законопроєкти в середині липня, але парламент, у якому правляча партія "Фідес" має більшість у дві третини голосів, відтоді так і не представив ці законопроєкти для обговорення та затвердження.

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Таким чином, правляча більшість в Угорщині "відклала на більш як сім місяців розгляд урядових пропозицій щодо вступу двох країн до НАТО", пише HVG. При цьому публічно угорський уряд стверджував, що затягування цього питання немає.

Як нагадує видання, восени 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто посилався на необхідність опрацювати більш термінові пропозиції для розблокування коштів ЄС. Пізніше було обіцяно, що рішення може бути ухвалене до кінця року.

Останній аргумент офіційного Будапешта полягав у тому, що парламент поки не може визначитися з питанням про розширення НАТО, оскільки "все ще триває суспільна дискусія" про це.

Як відомо, після подання Швецією і Фінляндією у травні 2022 року заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу її не ратифікували парламенти лише двох країн - Туреччини та Угорщини. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно допустив, що обидві країни можуть стати членами об'єднання окремо.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте в статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

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Угорщина Розширення НАТО

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