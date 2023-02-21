Парламент Венгрии утвердит вступление Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта - СМИ

В повестке дня венгерского парламента на 1 марта содержится обсуждение ратификации вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс - это произойдет через более чем семь месяцев блокирования этого вопроса.

Об этом стало известно венгерскому изданию HVG, на которое ссылается "Европейская правда".

По данным портала, согласно парламентской повестке дня, подготовленной для заседания профильного комитета в среду, общие дебаты по правительственным предложениям о членстве Швеции и Финляндии в НАТО начнутся только 1 марта.

Как известно, правительство Виктора Орбана представило соответствующие законопроекты в середине июля, но парламент, в котором правящая партия "Фидес" имеет большинство в две трети голосов, с тех пор так и не представил эти законопроекты для обсуждения и утверждения.

Таким образом, правящее большинство в Венгрии "отложило на более чем семь месяцев рассмотрение правительственных предложений по вступлению двух стран в НАТО", пишет HVG. При этом публично венгерское правительство утверждало, что затягивания этого вопроса нет.

Как напоминает издание, осенью 2022 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ссылался на необходимость проработать более срочные предложения для разблокирования средств ЕС. Позже было обещано, что решение может быть принято до конца года.

Последний аргумент официального Будапешта заключался в том, что парламент пока не может определиться с вопросом о расширении НАТО, поскольку "все еще продолжается общественная дискуссия" об этом.

Как известно, после подачи Швецией и Финляндией в мае 2022 года заявки на вступление в Североатлантический Альянс ее не ратифицировали парламенты только двух стран - Турции и Венгрии. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые публично допустил, что страны могут стать членами объединения отдельно.

Подробно о ситуации, которая складывается, читайте в статье: Перед Швецией в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.