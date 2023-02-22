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Ердоган після землетрусів схиляється до проведення виборів у червні - джерела

Середа, 22 лютого 2023, 19:49

Уряд президента Туреччини Ердогана схиляється до того, щоб провести вибори в Туреччині, як і було заплановано, в червні.

Про це повідомили агентству Reuters у середу три чиновники, пише "Європейська правда".

Минулого місяця Ердоган, прагнучи продовжити своє правління на третє десятиліття, заявив, що переносить президентські і парламентські вибори на травень, щоб уникнути голосування на червневі вихідні.

Однак через кілька днів після землетрусу, що стався 6 лютого і забрав життя понад 42 тисяч людей в Туреччині, один з чиновників заявив, що це створило "серйозні труднощі" для проведення виборів у травні. 

"Дуже ймовірно, що буде досягнута домовленість про проведення виборів 18 червня", - сказав представник уряду, додавши, що Ердоган і його націоналістичний союзник Девлет Бахчелі зустрінуться, аби прийняти остаточне рішення.

До катастрофи популярність Ердогана була підірвана стрімким зростанням вартості життя і падінням курсу ліри. Відтоді він зіткнувся з хвилею критики щодо реакції його уряду на найсмертоносніший землетрус у сучасній історії країни.

Урядовий чиновник заявив, що травневі вибори, як раніше планував Ердоган, залишать мало часу виборчим органам на підготовку і логістичні заходи для голосування постраждалих від землетрусу зонах,  де проживає близько 13 мільйонів людей.

Високопоставлений чиновник з партії Ердогана також сказав, що набула ваги думка про проведення виборів 18 червня.

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