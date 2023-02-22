Эрдоган после землетрясений склоняется к проведению выборов в июне - источники

Правительство президента Турции Эрдогана склоняется к тому, чтобы провести выборы в Турции, как и было запланировано, в июне.

Об этом сообщили агентству Reuters в среду три чиновника, пишет "Европейская правда".

В прошлом месяце Эрдоган, стремясь продлить свое правление на третье десятилетие, заявил, что переносит президентские и парламентские выборы на май, чтобы избежать голосования на июньские выходные.

Однако через несколько дней после землетрясения, произошедшего 6 февраля и унесшего жизни более 42 тысяч человек в Турции, один из чиновников заявил, что это создало "серьезные трудности" для проведения выборов в мае.

"Очень вероятно, что будет достигнута договоренность о проведении выборов 18 июня", - сказал представитель правительства, добавив, что Эрдоган и его националистический союзник Девлет Бахчели встретятся, чтобы принять окончательное решение.

До катастрофы популярность Эрдогана была подорвана стремительным ростом стоимости жизни и падением курса лиры. С тех пор он столкнулся с волной критики относительно реакции его правительства на самое смертоносное землетрясение в современной истории страны.

Правительственный чиновник заявил, что майские выборы, как ранее планировал Эрдоган, оставят мало времени избирательным органам на подготовку и логистические мероприятия для голосования в пострадавших от землетрясения зонах, где проживает около 13 миллионов человек.

Высокопоставленный чиновник из партии Эрдогана также сказал, что приобрела вес мысль о проведении выборов 18 июня.