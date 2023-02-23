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Еврокомиссия запретила сотрудникам пользоваться TikTok

Четверг, 23 февраля 2023, 13:21

Европейская комиссия запретила своим сотрудникам пользоваться китайской социальной сетью TikTok из соображений безопасности.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Высокопоставленный чиновник сообщил, что в четверг утром всем сотрудникам было приказано удалить TikTok со своих служебных устройств, а также удалить приложение со своих личных устройств, если на них установлены какие-либо программы, связанные с работой.

Кроме того, сотрудники могут удалить связанные с работой приложения со своих личных телефонов, если они настаивают на сохранении TikTok.

"Чтобы защитить данные Комиссии и повысить ее кибербезопасность, Совет по корпоративному управлению ЕК решил приостановить работу приложения TikTok на корпоративных и личных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств Комиссии", - говорится в электронном письме, направленном сотрудникам в четверг утром.

Чиновники должны удалить приложение для обмена видео "при первой же возможности" и до 15 марта. "Начиная с 15 марта, устройства с установленным приложением будут считаться не соответствующими корпоративной среде", - говорится в электронном письме.

Другие институты Европейского Союза, в том числе Совет и Парламент, вероятно, со временем также запретят китайское приложение, хотя, в частности, Парламенту может потребоваться гораздо больше времени, чтобы внедрить такую политику.

Западные правительства все больше обеспокоены свидетельствами того, что китайские технологические компании помогают Коммунистической партии и ее спецслужбам собирать огромные объемы данных по всему миру - с особым акцентом на важных политических объектах и объектах безопасности.

Напомним, правительство Нидерландов поручило своим спецслужбам изучить риски использования приложения TikTok на правительственных телефонах.

Администрация Палаты представителей Конгресса США вслед за Сенатом запретила использовать TikTok на рабочих устройствах.

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Еврокомиссия

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