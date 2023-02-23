Джонсон: Британія повинна "розтопити лід" і передати Україні свої винищувачі

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав чинний уряд передати Україні винищувачі Typhoon для захисту від повномасштабного російського вторгнення.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, яке цитує "Європейська правда".

"Українцям потрібні F-16. Так сталося, що у нас немає F-16, але у нас є Typhoon. Я думаю, що є аргумент для Великої Британії "розтопити лід" і дати їм кілька Typhoon. Якщо йдеться про навчання людей користуватись цією технікою – ми можемо це зробити", – наголосив політик.

Джонсон висловив упевненість, що Україна використовуватиме британські винищувачі лише для захисту своєї країни.

Також колишній прем’єр Британії закликав перевести оборонну промисловість на "військові рейки" через скорочення запасів боєприпасів.

"Але якщо поглянути на власну оборону Великої Британії і на те, як зробити так, щоб наша країна була захищена і вся євроатлантична зона безпеки була захищена, то найкраще, що ми можемо зробити, найекономніше, що ми можемо зробити, – це зробити так, щоб Путін зазнав поразки в Україні і щоб українці перемогли", – підкреслив Джонсон.

Як відомо, Велика Британія перша на початку січня оголосила, що починає підготовку українських пілотів на західних винищувачах, а також пропонує допомогу іншим країнам, які вже зараз готові відправити літаки в Україну. Водночас наразі Лондон виключає надання власної авіації.

Між тим, керівник Офісу президента Андрій Єрмак 22 лютого припустив, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує надання Україні західних винищувачів.

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