Джонсон: Британия должна "растопить лед" и передать Украине свои истребители

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал действующее правительство передать Украине истребители Typhoon для защиты от полномасштабного российского вторжения.

Об этом он сказал в интервью Sky News, которое цитирует "Европейская правда".

"Украинцам нужны F-16. Так случилось, что у нас нет F-16, но у нас есть Typhoon. Я думаю, что есть аргумент для Великобритании "растопить лед" и дать им несколько Typhoon. Если речь идет об обучении людей пользоваться этой техникой - мы можем это сделать", - подчеркнул политик.

Джонсон выразил уверенность, что Украина будет использовать британские истребители только для защиты своей страны.

Также бывший премьер Британии призвал перевести оборонную промышленность на "военные рельсы" из-за сокращения запасов боеприпасов.

"Но если взглянуть на собственную оборону Великобритании и на то, как сделать так, чтобы наша страна была защищена и вся евроатлантическая зона безопасности была защищена, то лучшее, что мы можем сделать, самое экономное, что мы можем сделать, - это сделать так, чтобы Путин потерпел поражение в Украине и чтобы украинцы победили", - подчеркнул Джонсон.

Как известно, Великобритания первая в начале января объявила, что начинает подготовку украинских пилотов на западных истребителях, а также предлагает помощь другим странам, которые уже сейчас готовы отправить самолеты в Украину. В то же время пока Лондон исключает предоставление собственной авиации.

Между тем, руководитель Офиса президента Андрей Ермак 22 февраля предположил, что Великобритания станет первой страной, которая разблокирует предоставление Украине западных истребителей.