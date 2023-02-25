Нові санкції проти Росії погодили після компромісу з Польщею - ЗМІ

Польща під час обговорення десятого пакету санкцій погодилася на компроміс, що ґрунтується на виконанні шести обов'язкових умов.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW з посиланням на європейських дипломатів.

Дискусії викликало питання імпорту синтетичного каучуку із Росії. Польща наполягала на жорстких обмеженнях, але одна із країн відмовлялася від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту.

Зрештою Варшава погодилася на умови, що включають санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до РФ, санкції проти імпорту російських алмазів, подальшу роботу щодо обмежувальних заходів проти ядерного сектору Росії, запуск процесу щодо штрафних заходів проти 150 російських пропагандистів відповідно до запропонованого Польщею списку.

Один із пунктів стосується імпорту синтетичного каучуку: Єврокомісія має представити найближчими днями спеціальний механізм контролю рівня диверсифікації закупівель цього матеріалу, який передбачає щоквартальні перевірки.

Крім того, ЄС активізує роботу над санкціями щодо білоруського режиму.

Нагадаємо, країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії пізно ввечері в п'ятницю - це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.