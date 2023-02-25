Новые санкции против России согласовали после компромисса с Польшей - СМИ

Польша при обсуждении десятого пакета санкций согласилась на компромисс, основанный на выполнении шести обязательных условий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DW со ссылкой на европейских дипломатов.

Дискуссии вызвал вопрос импорта синтетического каучука из России. Польша настаивала на жестких ограничениях, но одна из стран отказывалась от предложенного механизма ежемесячного снижения лимита.

В конце концов Варшава согласилась на условия, включающие санкции против ответственных за незаконную депортацию украинских детей в РФ, санкции против импорта российских алмазов, дальнейшую работу по ограничительным мерам против ядерного сектора России, запуск процесса по штрафным мерам против 150 российских пропагандистов в соответствии с предложенным Польшей списком.

Один из пунктов касается импорта синтетического каучука: Еврокомиссия должна представить в ближайшие дни специальный механизм контроля уровня диверсификации закупок этого материала, который предусматривает ежеквартальные проверки.

Кроме того, ЕС активизирует работу над санкциями в отношении белорусского режима.

Напомним, страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу - это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.