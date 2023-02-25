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Зустріч G20 завершиться без спільної заяви через блокування РФ та Китаєм формулювання "війна" - ЗМІ

Субота, 25 лютого 2023, 11:23

Міністри фінансів країн G20 не змогли досягти консенсусу щодо формулювань про війну в Україні і, швидше за все, завершать зустріч в Індії в суботу без спільного комюніке.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Сполучені Штати та їхні союзники по "Великій сімці" наполягають на тому, щоб у комюніке містилося пряме засудження Росії за вторгнення в сусідню країну, проти чого виступають російська та китайська делегації.

Росія, яка є членом G20, називає свої дії в Україні "спеціальною військовою операцією" і уникає називати їх вторгненням або війною.

Приймаюча сторона, Індія, також наполягає на тому, щоб учасники зустрічі не використовували слово "війна" в жодному комюніке. Індія, яка наразі головує в G20, дотримується переважно нейтральної позиції щодо війни, відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні, шукаючи дипломатичного рішення і різко збільшивши закупівлю російської нафти.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що група не може відступити від спільної заяви, узгодженої на саміті G20 на Балі в листопаді минулого року, в якій говориться, що "більшість членів рішуче засуджують війну в Україні", але також визнається, що деякі країни бачать цей конфлікт по-різному.

"Або ми говоримо однією мовою, або ми не підпишемо остаточне комюніке", - сказав Ле Мер журналістам у п'ятницю.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, виступаючи в кулуарах зустрічі в п'ятницю, заявив, що G20 не повинна відступати від своєї попередньої критики Росії. "Нам потрібна абсолютна ясність, це війна, ініційована Путіним", - сказав він.

Високопоставлене джерело в G20 повідомило, що переговори щодо комюніке були складними, оскільки Росія і Китай блокували пропозиції західних країн. "Індія хоче дотримуватися балійських формулювань", - сказало джерело.

Джерело і кілька інших чиновників сказали, що, якщо не буде сюрпризу в останню хвилину, консенсус щодо комюніке малоймовірний, і що зустріч, швидше за все, завершиться заявою приймаючої сторони, в якій будуть підведені підсумки дискусій.

"За відсутності консенсусу Індія може виступити із заявою головуючого", - сказав один з чиновників.

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