Встреча G20 завершится без заявления из-за блокирования РФ и Китаем формулировки "война" - СМИ

Министры финансов стран G20 не смогли достичь консенсуса относительно формулировок о войне в Украине и, скорее всего, завершат встречу в Индии в субботу без общего коммюнике.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Соединенные Штаты и их союзники по "Большой семерке" настаивают на том, чтобы в коммюнике содержалось прямое осуждение России за вторжение в соседнюю страну, против чего выступают российская и китайская делегации.

Россия, которая является членом G20, называет свои действия в Украине "специальной военной операцией" и избегает называть их вторжением или войной.

Принимающая сторона, Индия, также настаивает на том, чтобы участники встречи не использовали слово "война" в коммюнике. Индия, которая сейчас председательствует в G20, придерживается преимущественно нейтральной позиции в отношении войны, отказываясь обвинять Россию во вторжении, ища дипломатического решения и резко увеличив закупку российской нефти.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что группа не может отступить от совместного заявления, согласованного на саммите G20 на Бали в ноябре прошлого года, в котором говорится, что "большинство членов решительно осуждают войну в Украине", но также признается, что некоторые страны видят этот конфликт по-разному.

"Либо мы говорим на одном языке, либо мы не подпишем окончательное коммюнике", - сказал Ле Мэр журналистам в пятницу.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая в кулуарах встречи в пятницу, заявил, что G20 не должна отступать от своей предыдущей критики России. "Нам нужна абсолютная ясность, это война, инициированная Путиным", - сказал он.

Высокопоставленный источник в G20 сообщил, что переговоры по коммюнике были сложными, поскольку Россия и Китай блокировали предложения западных стран. "Индия хочет придерживаться балийских формулировок", - сказал источник.

Источник и несколько других чиновников сказали, что, если не будет сюрприза в последнюю минуту, консенсус по коммюнике маловероятен, и что встреча, скорее всего, завершится заявлением принимающей стороны, в котором будут подведены итоги дискуссий.

"При отсутствии консенсуса Индия может выступить с заявлением председательствующего", - сказал один из чиновников.