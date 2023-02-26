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Глава Міноборони Німеччини: будемо судити Китай за його діями, а не заявами

Неділя, 26 лютого 2023, 16:36

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "мирні плани" Китаю щодо припинення російської війни в Україні мають супроводжуватися відповідними діями.

Про це він сказав в інтерв'ю Deutschlandfunk, пише "Європейська правда".

"Китайці не вирішуватимуть, хто вестиме переговори. Я вітаю китайську пропозицію, зокрема і як ініціативу, але тепер повинні піти дії. Китай впливає на Росію. Коли я чую повідомлення - не знаю, чи правда це, - що Китай нібито планує постачати Росії безпілотники-камікадзе одночасно з представленням мирного плану, я б запропонував судити про Китай за його діями, а не за заявами. Але, по-перше, це всього лише документ із дванадцятьма пунктами, а далі має бути більше", - сказав Пісторіус.

Міністр також зазначив, що не має інформації про те, що Китай збирається постачати Росії зброю.

"Якщо це так - у мене немає жодної іншої інформації - це було б гнітючою подією, яка, звичайно, поставила б під сумнів довіру до Китаю. І навряд чи буде поєднуватися з пропозицією про припинення вогню", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні в Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відкинув запропоновані Китаєм пропозиції щодо завершення війни в Україні, припустивши, що його реалізація піде лише на користь Росії.

Більше читайте тут: Китайська гра у мир: що означають для України рішення в річницю великої війни

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Китай Німеччина Війна з РФ

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