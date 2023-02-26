Глава Минобороны Германии: будем судить Китай по его действиям, а не заявлениям

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "мирные планы" Китая по прекращению российской войны в Украине должны сопровождаться соответствующими действиями.

Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk, пишет "Европейская правда".

"Китайцы не будут решать, кто будет вести переговоры. Я приветствую китайское предложение, в том числе и как инициативу, но теперь должны последовать действия. Китай влияет на Россию. Когда я слышу сообщения - не знаю, правда ли это, - что Китай якобы планирует поставлять России беспилотники-камикадзе одновременно с представлением мирного плана, я бы предложил судить о Китае по его действиям, а не по заявлениям. Но, во-первых, это всего лишь документ с двенадцатью пунктами, а дальше должно быть больше", - сказал Писториус.

Министр также отметил, что не располагает информацией о том, что Китай собирается поставлять России оружие.

"Если это так - у меня нет никакой другой информации - это было бы удручающим событием, которое, конечно, поставило бы под сомнение доверие к Китаю. И вряд ли будет сочетаться с предложением о прекращении огня", - добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что США располагают разведданными о том, что китайское правительство рассматривает возможность поставки России беспилотников и боеприпасов для использования в войне в Украине.

Напомним, президент США Джо Байден отверг предложенные Китаем предложения по завершению войны в Украине, предположив, что его реализация пойдет только на пользу России.

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