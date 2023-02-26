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Німеччина передала Україні військові мостоукладальники та вантажівки

Неділя, 26 лютого 2023, 19:54

Німеччина в рамках військової допомоги для України передала мостоукладальні машини та вантажівки.

Про це свідчить оновлена інформація на сайті німецького уряду, пише "Європейська правда".

Німеччина передала Україні шість броньованих мостоукладальних машин Biber, 20 тисяч аптечок, 8 вантажівок Zetros і 10 зимових маскувальних сіток.

Раніше повідомлялося, що до кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять самохідних артилерійських установок Gepard та іншу техніку.

Нагадаємо, українських військових готують воювати на танках Leopard 2A6 та БМП Marder в армійському центрі у Мунстері.

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Німеччина Війна з РФ

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