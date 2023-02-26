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Германия передала Украине военные мостоукладчики и грузовики

Воскресенье, 26 февраля 2023, 19:54

Германия в рамках военной помощи для Украины передала мостоукладочные машины и грузовики.

Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте немецкого правительства, пишет "Европейская правда".

Германия передала Украине шесть бронированных мостоукладочных машин Biber, 20 тысяч аптечек, 8 грузовиков Zetros и 10 зимних маскировочных сеток.

Ранее сообщалось, что до конца февраля Германия передаст Украине управляемые ракеты, пять самоходных артиллерийских установок Gepard и другую технику.

Напомним, украинских военных готовят воевать на танках Leopard 2A6 и БМП Marder в армейском центре в Мунстере.

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Германия Война с РФ

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