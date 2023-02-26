Германия передала Украине военные мостоукладчики и грузовики
Воскресенье, 26 февраля 2023, 19:54
Германия в рамках военной помощи для Украины передала мостоукладочные машины и грузовики.
Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте немецкого правительства, пишет "Европейская правда".
Германия передала Украине шесть бронированных мостоукладочных машин Biber, 20 тысяч аптечек, 8 грузовиков Zetros и 10 зимних маскировочных сеток.
Ранее сообщалось, что до конца февраля Германия передаст Украине управляемые ракеты, пять самоходных артиллерийских установок Gepard и другую технику.
Напомним, украинских военных готовят воевать на танках Leopard 2A6 и БМП Marder в армейском центре в Мунстере.
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