Гібралтар звинуватив Іспанію в "грубому порушенні суверенітету"

У п'ятницю Гібралтар звинуватив Іспанію в "грубому порушенні британського суверенітету" після того, як двоє митників увійшли на британську заморську територію під час операції з боротьби з контрабандою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Рано в четвер двоє іспанських митників були поранені після того, як їх закидали камінням на гібралтарському пляжі. За повідомленнями іспанських ЗМІ, їхній невеликий човен втратив потужність під час переслідування підозрюваних у контрабанді тютюну.

На відео інциденту, розміщеному на сайті іспанської щоденної газети El Pais, видно, як контрабандисти кричать: "Це Гібралтар. Це не ваша робота!"

На інших відео в соціальних мережах видно, що під час сутички пролунали постріли, але не зрозуміло, хто саме стріляв.

У своїй заяві в п'ятницю головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо сказав: "Докази цього інциденту свідчать про грубе порушення британського суверенітету і, можливо, про найсерйозніший і найнебезпечніший інцидент за багато років".

Він сказав, що Гібралтару необхідно розслідувати факти, перш ніж приймати рішення щодо дипломатичної реакції, але додав, що "події вказують на те, що дії іспанських офіційних осіб є неприпустимими".

Уряди Гібралтару і Великої Британії вважають, що ці події "вимагатимуть ретельного розгляду щодо характеру і рівня дипломатичної реакції", йдеться в заяві уряду Гібралтару.

Якщо підтвердиться, що іспанські офіційні особи розрядили свою зброю в Гібралтарі, це буде "дуже серйозним порушенням закону, а також безрозсудним і небезпечним", додається в заяві.

Міністерство закордонних справ Іспанії в п'ятницю засудило напад на митників, які зазнали "серйозних поранень", і заявило, що категорично відкидає заяви Гібралтару.

Інцидент стався в той час, коли Британія і Гібралтар намагаються укласти угоду про статус Гібралтару після Brexit і про те, як охороняти кордон з Іспанією.

Це питання було предметом суперечок з моменту голосування Британії за вихід з Європейського Союзу в 2016 році. Півострів був виключений з угоди про вихід, досягнутої між Британією та ЄС.

У середині січня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив агентству, що Мадрид і Лондон "дуже близькі до угоди" з цього питання.

Іспанія передала скелястий форпост у гирлі Середземного моря Британії в 1713 році, але вже давно закликає до його повернення. У 2002 році 99% виборців Гібралтару відкинули ідею про те, щоб Британія поділилася суверенітетом з Іспанією.