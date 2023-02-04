Гибралтар обвинил Испанию в "грубом нарушении суверенитета"

В пятницу Гибралтар обвинил Испанию в "грубом нарушении британского суверенитета" после того, как двое таможенников вошли на британскую заморскую территорию во время операции по борьбе с контрабандой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Рано в четверг двое испанских таможенников были ранены после того, как их забросали камнями на гибралтарском пляже. По сообщениям испанских СМИ, их небольшая лодка потеряла мощность во время преследования подозреваемых в контрабанде табака.

На видео инцидента, размещенном на сайте испанской ежедневной газеты El Pais, видно, как контрабандисты кричат: "Это Гибралтар. Это не ваша работа!"

На других видео в социальных сетях видно, что во время стычки раздались выстрелы, но не понятно, кто именно стрелял.

В своем заявлении в пятницу главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сказал: "Доказательства этого инцидента свидетельствуют о грубом нарушении британского суверенитета и, возможно, о самом серьезном и опасном инциденте за многие годы".

Он сказал, что Гибралтару необходимо расследовать факты, прежде чем принимать решение о дипломатической реакции, но добавил, что "события указывают на то, что действия испанских официальных лиц являются недопустимыми".

Правительства Гибралтара и Великобритании считают, что эти события "потребуют тщательного рассмотрения относительно характера и уровня дипломатической реакции", говорится в заявлении правительства Гибралтара.

Если подтвердится, что испанские официальные лица разрядили свое оружие в Гибралтаре, это будет "очень серьезным нарушением закона, а также безрассудным и опасным", добавляется в заявлении.

Министерство иностранных дел Испании в пятницу осудило нападение на таможенников, которые получили "серьезные ранения", и заявило, что категорически отвергает заявления Гибралтара.

Инцидент произошел в то время, когда Британия и Гибралтар пытаются заключить соглашение о статусе Гибралтара после Brexit и о том, как охранять границу с Испанией.

Этот вопрос был предметом споров с момента голосования Британии за выход из Европейского Союза в 2016 году. Полуостров был исключен из соглашения о выходе, достигнутого между Британией и ЕС.

В середине января министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил агентству, что Мадрид и Лондон "очень близки к соглашению" по этому вопросу.

Испания передала скалистый форпост в устье Средиземного моря Британии в 1713 году, но уже давно призывает к его возвращению. В 2002 году 99% избирателей Гибралтара отвергли идею о том, чтобы Британия поделилась суверенитетом с Испанией.