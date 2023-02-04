Парламент Сербії завершив дводенні дебати з приводу Косова

Депутати Народної скупщини Сербії завершили дводенні дебати щодо Косова і більшістю голосів ухвалили звіт уряду Сербії про переговори щодо Косова з вересня 2022 року до середини січня 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія N1.

Зі 186 присутніх депутатів 153 проголосували за звіт уряду, 23 - проти, дев'ять депутатів не голосували.

Депутати сербського парламенту два дні дебатували на спеціальній сесії, присвяченій Косову і Метохії, на порядку денному якої був звіт уряду про переговори з Приштиною з вересня минулого року до середини січня.

Президент Сербії Александар Вучич заявив у п'ятницю, що через невведення санкцій проти Росії країна платить високу ціну в міжнародних відносинах, але поки що він не має наміру змінювати це рішення.

Вучич, представляючи звіт у четвер, заявив, що його метою є відкрита дискусія про виклики, які стоять перед країною, а не перекладання відповідальності. Дискусія у четвер супроводжувалася гострими словесними конфліктами і взаємними звинуваченнями, а в якийсь момент засідання було на межі фізичного протистояння між депутатами правлячої партії і частиною опозиції.

В четвер президент представив весь франко-німецький план щодо Косова. Натомість, він сказав, що буде говорити про найгірші пункти цієї угоди. Він також сказав, що є і хороші моменти, але ніхто не гарантує нам "пряника".

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, через дев'ять років після того, як бомбардування Белграда поклало край жорстокій війні проти етнічних албанців Косова режимом Слободана Мілошевича в період з 1998 по 1999 рік.

Белград все ще відмовляється визнати незалежність Приштини і намагається перешкодити тому, щоб Косово стало кандидатом на вступ в ЄС, приєдналася до ЮНЕСКО і стало членом НАТО.

Наприкінці серпня президент Сербії Александар Вучич заявив, що готовий прийняти концепцію угоди про нормалізацію відносин із Косовом, запропоновану Францією та Німеччиною.

Відповідно до цього плану, Сербія більш не заперечуватиме проти членства Косова у будь-якій міжнародній організації. Також обидві країни зобов’язуються підтримувати вступ одна одної до ЄС, а також "продовжать діалог за посередництва ЄС для укладення юридично зобов’язуючої всеохопної угоди про нормалізацію відносин".

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