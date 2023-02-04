Парламент Сербии завершил двухдневные дебаты по поводу Косово

Депутаты Народной скупщины Сербии завершили двухдневные дебаты по Косово и большинством голосов приняли отчет правительства Сербии о переговорах по Косово с сентября 2022 года до середины января 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания N1.

Из 186 присутствующих депутатов 153 проголосовали за отчет правительства, 23 - против, девять депутатов не голосовали.

Депутаты сербского парламента два дня дебатировали на специальной сессии, посвященной Косово и Метохии, на повестке дня которой был отчет правительства о переговорах с Приштиной с сентября прошлого года до середины января.

Президент Сербии Александар Вучич заявил в пятницу, что из-за невведения санкций против России страна платит высокую цену в международных отношениях, но пока что он не намерен менять это решение.

Вучич, представляя отчет в четверг, заявил, что его целью является открытая дискуссия о вызовах, которые стоят перед страной, а не перекладывание ответственности. Дискуссия в четверг сопровождалась острыми словесными конфликтами и взаимными обвинениями, а в какой-то момент заседание было на грани физического противостояния между депутатами правящей партии и частью оппозиции.

В четверг президент представил весь франко-германский план по Косово. Вместо этого, он сказал, что будет говорить о худших пунктах этого соглашения. Он также сказал, что есть и хорошие моменты, но никто не гарантирует нам "пряника".

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, через девять лет после того, как бомбардировка Белграда положила конец жестокой войне против этнических албанцев Косово режимом Слободана Милошевича в период с 1998 по 1999 год.

Белград все еще отказывается признать независимость Приштины и пытается помешать тому, чтобы Косово стало кандидатом на вступление в ЕС, присоединилось к ЮНЕСКО и стало членом НАТО.

В конце августа президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов принять концепцию соглашения о нормализации отношений с Косово, предложенную Францией и Германией.

Согласно этому плану, Сербия больше не будет возражать против членства Косово в любой международной организации. Также обе страны обязуются поддерживать вступление друг друга в ЕС, а также "продолжат диалог при посредничестве ЕС для заключения юридически обязывающего всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений".