У Німеччині призупиняли рух основною залізничною лінією через бомбу часів Другої світової

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn відновив рух поїздів на головній лінії на південному заході країни після того, як сапери підірвали бомбу часів Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Оператор екскаватора знайшов 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни поблизу залізничної лінії Карлсруе-Базель вдень в п'ятницю.

За повідомленням Deutsche Bahn, під час огляду експертами майже 80-сантиметрового пристрою було зупинено весь залізничний рух на жвавій магістралі, включно з міжміськими поїздами..

Фахівці зі Служби знешкодження вибухонебезпечних предметів оглянули пристрій і дійшли висновку, що його необхідно підірвати контрольованим способом.

Тому територія навколо цього місця була евакуйована. За повідомленнями, постраждало близько 5 000 громадян. Близько 23:15 поліція оголосила, що пристрій було підірвано.

Невдовзі після опівночі поліція Оффенбурга повідомила у Твіттері, що після успішної детонації бомби всі перекриття були зняті, і мешканцям дозволили повернутися до своїх будинків і квартир. Автомагістраль A5, що проходить поруч, також була знову відкрита для руху.

Навіть через багато десятиліть після Другої світової війни бомби продовжують знаходити під час будівельних робіт. В середньому, щороку по всій Німеччині знаходять близько 1300 тонн вибухонебезпечних предметів. Сотні бомб, що не розірвалися, знешкоджуються.

Більшість з них датуються періодом між 1942 і 1945 роками, коли Німеччина піддавалася бомбардуванням з повітря. Невідомо, скільки боєприпасів досі лежить під землею.

За даними регіональної ради Штутгарта, тільки в землі Баден-Вюртемберг під час війни впало 100 000 тонн скинутих боєприпасів, від 10 до 15% з яких не здетонували.

Більшість операцій зі знешкодження проходить без ускладнень. Іноді доводиться розчищати будівлі та перекривати дороги.