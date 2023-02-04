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В Германии приостанавливали железнодорожное движение из-за бомбы времен Второй мировой

Суббота, 4 февраля 2023, 11:50

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn возобновил движение поездов на главной линии на юго-западе страны после того, как саперы взорвали бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Оператор экскаватора нашел 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны вблизи железнодорожной линии Карлсруэ-Базель днем в пятницу.

По сообщению Deutsche Bahn, во время осмотра экспертами почти 80-сантиметрового устройства было остановлено все железнодорожное движение на оживленной магистрали, включая междугородние поезда.

Специалисты из Службы обезвреживания взрывоопасных предметов осмотрели устройство и пришли к выводу, что его необходимо взорвать контролируемым способом.

Поэтому территория вокруг этого места была эвакуирована. По сообщениям, пострадало около 5 000 граждан. Около 23:15 полиция объявила, что устройство было взорвано.

Вскоре после полуночи полиция Оффенбурга сообщила в Твиттере, что после успешной детонации бомбы все перекрытия были сняты, и жителям разрешили вернуться в свои дома и квартиры. Автомагистраль A5, проходящая рядом, также была вновь открыта для движения.

Даже спустя много десятилетий после Второй мировой войны бомбы продолжают находить во время строительных работ. В среднем, каждый год по всей Германии находят около 1300 тонн взрывоопасных предметов. Сотни неразорвавшихся бомб обезвреживаются.

Большинство из них датируются периодом между 1942 и 1945 годами, когда Германия подвергалась бомбардировкам с воздуха. Неизвестно, сколько боеприпасов до сих пор лежит под землей.

По данным регионального совета Штутгарта, только в земле Баден-Вюртемберг во время войны упало 100 000 тонн сброшенных боеприпасов, от 10 до 15% из которых не сдетонировали.

Большинство операций по обезвреживанию проходит без осложнений. Иногда приходится расчищать здания и перекрывать дороги.

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Германия

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