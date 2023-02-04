Латвія збудувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю

У межах першої черги будівельних робіт на латвійсько-білоруському кордоні з серпня 2022 року до кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

ДАТ "Latvijas valsts meži" вирубало дерева на ділянці протяжністю близько 82 км із передбачених у рамках першої черги 85,8 км. Загалом наразі будівельні роботи ведуться на 75 з 82 км кордону, очищеного від дерев.

Як раніше повідомив голова правління компанії "Valsts nekustamie īpašumi" VNĪ Ренарс Грішкевічс, зі збільшенням площі вирубки та завершенням інфраструктурних робіт будівництво огорожі прискориться в п'ять разів - до 1 км на день.

Проєкт передбачає будівництво огорожі на кордоні протяжністю 173 км. Першу ділянку протяжністю 85,8 км буде завершено до весни цього року, а другу протяжністю 63,9 км - до весни 2024 року. Паралельно з реалізацією перших двох черг будівництва розробляється технічна специфікація для третьої черги.

Право на будівництво перших дев'яти пріоритетних ділянок постійної огорожі на кордоні за підсумками цінового опитування отримала компанія "Citrus Solutions", яка реалізує проєкт за 53,57 млн євро.

Право на будівництво наступних шести ділянок інфраструктури в рамках другої черги також отримала "Citrus Solutions", а одну ділянку побудує ТОВ "VIA". Витрати на реалізацію другої черги складуть 38,7 млн євро без ПДВ.

Європейська комісія у липні минулого року схвалила запит міністерства внутрішніх справ Латвії на виділення 63 мільйонів євро для укріплення кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, із середини 2021 року на латвійсько-білоруському кордоні спостерігалася гібридна атака – цілеспрямовано посилений потік нелегальної міграції, спрямований до Латвії за політичної підтримки білоруського режиму.

Окрім Латвії, від шантажу мігрантами потерпали також Литва і Польща. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.