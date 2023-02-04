Латвия построила 36 километров забора на границе с Беларусью

В рамках первой очереди строительных работ на латвийско-белорусской границе с августа 2022 года до конца января этого года построено 36,1 км постоянного ограждения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

ГАО "Latvijas valsts meži" вырубило деревья на участке протяженностью около 82 км из предусмотренных в рамках первой очереди 85,8 км. В целом сейчас строительные работы ведутся на 75 из 82 км границы, очищенной от деревьев.

Как ранее сообщил председатель правления компании "Valsts nekustamie īpašumi" VNĪ Ренарс Гришкевичс, с увеличением площади вырубки и завершением инфраструктурных работ строительство ограждения ускорится в пять раз - до 1 км в день.

Проект предусматривает строительство ограждения на границе протяженностью 173 км. Первый участок протяженностью 85,8 км будет завершен к весне этого года, а второй протяженностью 63,9 км - к весне 2024 года. Параллельно с реализацией первых двух очередей строительства разрабатывается техническая спецификация для третьей очереди.

Право на строительство первых девяти приоритетных участков постоянного ограждения на границе по итогам ценового опроса получила компания "Citrus Solutions", которая реализует проект за 53,57 млн евро.

Право на строительство следующих шести участков инфраструктуры в рамках второй очереди также получила "Citrus Solutions", а один участок построит ООО "VIA". Расходы на реализацию второй очереди составят 38,7 млн евро без НДС.

Европейская комиссия в июле прошлого года одобрила запрос министерства внутренних дел Латвии на выделение 63 миллионов евро для укрепления границы с Беларусью.

Напомним, с середины 2021 года на латвийско-белорусской границе наблюдалась гибридная атака - целенаправленно усиленный поток нелегальной миграции, направленный в Латвию при политической поддержке белорусского режима.

Кроме Латвии, от шантажа мигрантами страдали также Литва и Польша. Обе страны после этих событий начали строить забор на границе с Беларусью.