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Фінляндія хоче на 30 років продовжити строк роботи АЕС "Ловійса"

Субота, 4 лютого 2023, 15:50

Міністерство праці Фінляндії просить продовжити термін роботи атомної електростанції "Ловійса" ще на тридцять років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Уряд має ухвалити рішення з цього питання протягом двох тижнів.

Продовження термінів роботи АЕС вважається важливим, незважаючи на зростання обсягів вироблення вітряної та сонячної енергії.

АЕС "Ловійса" виробляє близько 10% від усієї вироблюваної у Фінляндії електроенергії.

Як повідомлялося, у Фінляндії минулого року вдалося збільшити вітроенергетичні потужності на 75%.

У 2022 році в країні було введено в експлуатацію в цілому 437 нових вітрових турбін.

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Фінляндія

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