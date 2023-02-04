Фінляндія хоче на 30 років продовжити строк роботи АЕС "Ловійса"
Субота, 4 лютого 2023, 15:50
Міністерство праці Фінляндії просить продовжити термін роботи атомної електростанції "Ловійса" ще на тридцять років.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Уряд має ухвалити рішення з цього питання протягом двох тижнів.
Продовження термінів роботи АЕС вважається важливим, незважаючи на зростання обсягів вироблення вітряної та сонячної енергії.
АЕС "Ловійса" виробляє близько 10% від усієї вироблюваної у Фінляндії електроенергії.
Як повідомлялося, у Фінляндії минулого року вдалося збільшити вітроенергетичні потужності на 75%.
У 2022 році в країні було введено в експлуатацію в цілому 437 нових вітрових турбін.
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