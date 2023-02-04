Фінляндія хоче на 30 років продовжити строк роботи АЕС "Ловійса"

Міністерство праці Фінляндії просить продовжити термін роботи атомної електростанції "Ловійса" ще на тридцять років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Уряд має ухвалити рішення з цього питання протягом двох тижнів.

Продовження термінів роботи АЕС вважається важливим, незважаючи на зростання обсягів вироблення вітряної та сонячної енергії.

АЕС "Ловійса" виробляє близько 10% від усієї вироблюваної у Фінляндії електроенергії.

Як повідомлялося, у Фінляндії минулого року вдалося збільшити вітроенергетичні потужності на 75%.

У 2022 році в країні було введено в експлуатацію в цілому 437 нових вітрових турбін.