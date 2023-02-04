Финляндия хочет на 30 лет продлить срок работы АЭС "Ловийса"
Суббота, 4 февраля 2023, 15:50
Министерство труда Финляндии просит продлить срок работы атомной электростанции "Ловийса" еще на тридцать лет.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
Правительство должно принять решение по этому вопросу в течение двух недель.
Продление сроков работы АЭС считается важным, несмотря на рост объемов выработки ветряной и солнечной энергии.
АЭС "Ловийса" производит около 10% от всей вырабатываемой в Финляндии электроэнергии.
Как сообщалось, в Финляндии в прошлом году удалось увеличить ветроэнергетические мощности на 75%.
В 2022 году в стране было введено в эксплуатацию в общей сложности 437 новых ветровых турбин.
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