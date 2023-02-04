Финляндия хочет на 30 лет продлить срок работы АЭС "Ловийса"

Министерство труда Финляндии просит продлить срок работы атомной электростанции "Ловийса" еще на тридцать лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Правительство должно принять решение по этому вопросу в течение двух недель.

Продление сроков работы АЭС считается важным, несмотря на рост объемов выработки ветряной и солнечной энергии.

АЭС "Ловийса" производит около 10% от всей вырабатываемой в Финляндии электроэнергии.

Как сообщалось, в Финляндии в прошлом году удалось увеличить ветроэнергетические мощности на 75%.

В 2022 году в стране было введено в эксплуатацию в общей сложности 437 новых ветровых турбин.