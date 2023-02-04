У Латвії зросла кількість громадян, які підтримують Україну в боротьбі проти РФ

Опитування показало, що переважна більшість населення Латвії підтримує Україну в її боротьбі з російською агресією, прийом українських біженців і вступ України до Європейського союзу і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

82% населення Латвії повністю або скоріше підтримують боротьбу України за незалежність і свободу, що на 6 процентних пунктів більше, ніж у березні 2022 року. Прийом українських військових біженців у Латвії підтримують 73% респондентів, що на 1 п.п. менше, ніж у березні минулого року.

Вступ України до НАТО підтримують 63% опитаних, що на 12 п.п. більше, ніж у березні 2022 року, а вступ до ЄС - 62%, що на 7% п.п.

Путіна і вторгнення Росії в Україну підтримують лише 4% респондентів, що вдвічі менше, ніж у березні минулого року. Переважна більшість латвійців виступають проти війни Росії проти України.

60% жителів Латвії загалом згодні з тим, що війна в Україні посилює напруженість між латишами і росіянами, і це на 4% більше, ніж у березні минулого року.

Опитування показало, що зросло почуття безпеки латвійців у зв'язку з членством Латвії в НАТО і ЄС. Завдяки членству Латвії в НАТО і ЄС 48% респондентів почуваються в безпеці, що на 11 п.п. більше, ніж у березні минулого року.

41% опитаних відчувають себе загалом у безпеці, оскільки прямої військової загрози для Латвії немає. Протилежної думки дотримуються 27% респондентів.

Як і навесні минулого року, у грудні 2022 року латвійці досить скептично оцінювали внесок західних країн у боротьбу України проти російської агресії. Лише 22% респондентів погодилися з тим, що західні країни та організації діють досить рішуче.

Думка латвійського суспільства щодо участі Заходу у війні не змінилася - її підтримали б 20% респондентів. 49% латвійців виступають проти участі Заходу у війні.

Інформації, що надається російською владою і ЗМІ про війну в Україні, в Латвії довіряють лише 4% респондентів, а 80% опитаних вважають її недостовірною.

68% респондентів під час опитування повідомили, що надавали матеріальну або моральну підтримку Україні та українським біженцям.

Опитування проводилося 9-19 грудня минулого року центром ринкових і соціальних досліджень "Latvijas Fakti". Загалом було опитано 1057 постійних жителів Латвії віком 18-74 років.