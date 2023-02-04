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В Латвии выросло количество граждан, которые поддерживают Украину в борьбе против РФ

Суббота, 4 февраля 2023, 19:55

Опрос показал, что подавляющее большинство населения Латвии поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, прием украинских беженцев и вступление Украины в Европейский союз и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

82% населения Латвии полностью или скорее поддерживают борьбу Украины за независимость и свободу, что на 6 процентных пунктов больше, чем в марте 2022 года. Прием украинских военных беженцев в Латвии поддерживают 73% респондентов, что на 1 п.п. меньше, чем в марте прошлого года.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 63% опрошенных, что на 12 п.п. больше, чем в марте 2022 года, а вступление в ЕС - 62%, что на 7% п.п.

Путина и вторжение России в Украину поддерживают лишь 4% респондентов, что вдвое меньше, чем в марте прошлого года. Подавляющее большинство латвийцев выступают против войны России против Украины.

60% жителей Латвии в целом согласны с тем, что война в Украине усиливает напряженность между латышами и русскими, и это на 4% больше, чем в марте прошлого года.

Опрос показал, что возросло чувство безопасности латвийцев в связи с членством Латвии в НАТО и ЕС. Благодаря членству Латвии в НАТО и ЕС 48% респондентов чувствуют себя в безопасности, что на 11 п.п. больше, чем в марте прошлого года.

41% опрошенных чувствуют себя в целом в безопасности, поскольку прямой военной угрозы для Латвии нет. Противоположного мнения придерживаются 27% респондентов.

Как и весной прошлого года, в декабре 2022 года латвийцы достаточно скептически оценивали вклад западных стран в борьбу Украины против российской агрессии. Только 22% респондентов согласились с тем, что западные страны и организации действуют достаточно решительно.

Мнение латвийского общества относительно участия Запада в войне не изменилось - его поддержали бы 20% респондентов. 49% латвийцев выступают против участия Запада в войне.

Информации, предоставляемой российскими властями и СМИ о войне в Украине, в Латвии доверяют лишь 4% респондентов, а 80% опрошенных считают ее недостоверной.

68% респондентов в ходе опроса сообщили, что оказывали материальную или моральную поддержку Украине и украинским беженцам.

Опрос проводился 9-19 декабря прошлого года центром рыночных и социальных исследований "Latvijas Fakti". Всего было опрошено 1057 постоянных жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.

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