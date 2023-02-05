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У ЄС застерегли Грузію від відновлення авіасполучення з Росією на тлі заяв правлячої партії

Неділя, 5 лютого 2023, 13:58

У ЄС закликали владу Грузії не відновлювати авіасполучення з Росією, нагадавши у тому числі про загрозу вторинних санкцій для тих, хто допомагає Росії обходити їх. 

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано у коментарі Netgazeti на запит видання з приводу того, як у Брюсселі розцінюють заяви Тбілісі про можливе відновлення авіасполучення з Росією.

"Нам відомо про останні дискусії щодо можливого відновлення прямого авіасполучення між Росією та Грузією. У зв’язку з протиправною агресією РФ проти України, Євросоюз наклав санкції на авіаційну галузь Росії та заборонив польоти до та через РФ. Євросоюз закликає Грузію приєднуватися до санкцій, застосованих ЄС та іншими країнами проти авіаційної галузі РФ, та зберігати пильність щодо спроб обходити санкції, оскільки санкційний режим передбачає можливість застосування санкцій до тих, хто бере участь або підтримує обхід санкцій ЄС проти Росії", - зазначив Петер Стано. 

Він також нагадав, що через санкції Росії складніше підтримувати технічний стан наявних у неї літаків, тому використовувати їх та приймати у своїх аеропортах стає небезпечніше. 

У США, коментуючи перспективу відновлення прямого авіасполучення між РФ та Грузією, заявили, що це може поставити під загрозу санкцій компанії, які будуть обслуговувати російські повітряні судна у грузинських аеропортах. 

Нагадаємо, у РФ останнім часом кілька разів хвалили Грузію за її позицію у питанні санкцій проти Росії та натякали, що країнам варто відновити авіасполучення. 

У правлячій партії Грузії позитивно висловилися щодо такого кроку, зокрема, лідер "Грузинської мрії" заявив, що призупинення сполучення було одностороннім рішенням Москви, тож зараз Росія могла би ухвалити рішення в односторонньому порядку.  

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, натомість, виступила проти. 

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Грузія санкції Війна з РФ

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