Глава Польської православної церкви вибачився за лист патріарху Кирилу

Глава Польської автокефальної православної церкви (ПАПЦ) митрополит Сава вибачився за вітальний лист на адресу глави РПЦ Кирила, зазначивши, що він засуджує російську агресію в Україні і підтримує незалежність ПЦУ.

Про це йдеться у зверненні глави ПАПЦ, пише "Європейська правда".

"Однозначно заявляю, що моя телеграма була відправлена лише на виконання вимог протоколу, без урахування складної геополітичної ситуації. Перспектива останніх кількох днів та інтерпретація багатьма моїх намірів і слів всупереч моїм намірам показує, що я помилявся і ситуація вимагала більшої обережності. Саме тому я висловлюю жаль, що спричинив такий великий медіа-шум, піддавши спільноту Польської Автокефальної Православної Церкви незаслуженому болю", - йдеться у зверненні.

"Я засуджував і засуджую злочинне вторгнення Російської Федерації на територію незалежної України. Цю позицію я висловив у березні 2022 року, звернувшись до Російської Федерації та особисто до патріарха Кирила із закликом про його припинення", - заявив митрополит Сава.

Він зазначив, що особисто, як глава Польської Автокефальної Православної Церкви, так і єпископат, духовенство та вірні підтримують український народ у його прагненні відновити повну свободу, суверенітет і цілісність країни.

"Я неодноразово висловлював своє здивування і збентеження з приводу слів патріарха Кирила про війну в Україні. Я не поділяв і не поділяю цих думок і вважаю, що вони не служать відновленню миру в Україні і негативно впливають на сприйняття православ'я", - заявив він.

Раніше посол України Василь Зварич назвав "соромом і ганьбою" лист митрополита Сави до глави Російської православної церкви.