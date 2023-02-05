Глава Польской православной церкви извинился за письмо патриарху Кириллу

Глава Польской автокефальной православной церкви (ПАПЦ) митрополит Савва извинился за поздравительное письмо в адрес главы РПЦ Кирилла, отметив, что он осуждает российскую агрессию в Украине и поддерживает независимость ПЦУ.

Об этом говорится в обращении главы ПАПЦ, пишет "Европейская правда".

"Однозначно заявляю, что моя телеграмма была отправлена только во исполнение требований протокола, без учета сложной геополитической ситуации. Перспектива последних нескольких дней и интерпретация многими моих намерений и слов вопреки моим намерениям показывает, что я ошибался и ситуация требовала большей осторожности. Именно поэтому я выражаю сожаление, что вызвал такой большой медиа-шум, подвергнув сообщество Польской Автокефальной Православной Церкви незаслуженной боли", - говорится в обращении.

"Я осуждал и осуждаю преступное вторжение Российской Федерации на территорию независимой Украины. Эту позицию я выразил в марте 2022 года, обратившись к Российской Федерации и лично к патриарху Кириллу с призывом о его прекращении", - заявил митрополит Савва.

Он отметил, что лично, как глава Польской Автокефальной Православной Церкви, так и епископат, духовенство и верующие поддерживают украинский народ в его стремлении восстановить полную свободу, суверенитет и целостность страны.

"Я неоднократно выражал свое недоумение и смущение по поводу слов Патриарха Кирилла о войне в Украине. Я не разделял и не разделяю этих мыслей и считаю, что они не служат восстановлению мира в Украине и негативно влияют на восприятие православия", - заявил он.

Ранее посол Украины Василий Зварич назвал "стыдом и позором" письмо митрополита Саввы к главе Русской православной церкви.