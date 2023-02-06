Мощные землетрясения, всколыхнувшие Турцию, унесли 237 жизней в Сирии

237 погибли и 639 получили ранения в Сирии в результате серии мощных землетрясений, центром которых стала юго-восточная Турция.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Сильные подземные толчки поразили регионы Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка в Сирии.

Фото: сирийское агентство SANA

По меньшей мере 42 человека погибли и более 200 получили ранения в районах Алеппо, которые находятся под контролем режима Башара Асада.

Десятки зданий также были разрушены или повреждены в контролируемых оппозицией районах на севере Сирии, где спасательные команды ищут выживших.

В разных районах на севере Сирии по меньшей мере 58 человек были убиты и сотни ранены, согласно информации, собранной Anadolu из нескольких местных источников, включая Сирийскую правозащитную сеть и больницы.

Местные СМИ сообщают, что многие жители все еще находятся под завалами. Они также призывают граждан помочь доставить пострадавших в больницы.

По меньшей мере 76 человек погибли в понедельник в Турции, когда на юго-востоке страны произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла.