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В Афінах через снігопад закриті школи і магазини, порушений рух транспорту

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Понеділок, 6 лютого 2023, 11:30

Сильний снігопад і різке падіння температури призвели до закриття шкіл і магазинів у грецькій столиці в понеділок, багато державних служб і підприємств перейшли на віддалений режим роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Через шторм "Барбара" рух транспорту було зупинено на деяких центральних вулицях Афін, а також на національній трасі, що з'єднує грецьку столицю з центральною Грецією.

 
Фото: protothema.gr
 
Фото: protothema.gr

Деякі станції метро поруч з міжнародним аеропортом міста були закриті, залізничне сполучення з Салоніками на півночі країни зупинили.

Влада закликала населення уникати поїздок без крайньої необхідності.

Пожежні бригади евакуювали чотирьох людей, чиє авто застрягло у снігу в афінському передмісті Аспропіргос.

Очікується, що похолодання триватиме до вівторка, поступово зачіпаючи східні і південні регіони, включаючи острів Крит.

Сильні снігопади - рідкісне явище в грецькій столиці, але країна потерпає від екстремальних погодних умов вже третю зиму поспіль. 

До понеділкового снігу зима в Греції цього року була незвично м'якою.

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