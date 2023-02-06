В Афінах через снігопад закриті школи і магазини, порушений рух транспорту
Понеділок, 6 лютого 2023, 11:30
Сильний снігопад і різке падіння температури призвели до закриття шкіл і магазинів у грецькій столиці в понеділок, багато державних служб і підприємств перейшли на віддалений режим роботи.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Через шторм "Барбара" рух транспорту було зупинено на деяких центральних вулицях Афін, а також на національній трасі, що з'єднує грецьку столицю з центральною Грецією.
Деякі станції метро поруч з міжнародним аеропортом міста були закриті, залізничне сполучення з Салоніками на півночі країни зупинили.
Влада закликала населення уникати поїздок без крайньої необхідності.
Пожежні бригади евакуювали чотирьох людей, чиє авто застрягло у снігу в афінському передмісті Аспропіргос.
Очікується, що похолодання триватиме до вівторка, поступово зачіпаючи східні і південні регіони, включаючи острів Крит.
Сильні снігопади - рідкісне явище в грецькій столиці, але країна потерпає від екстремальних погодних умов вже третю зиму поспіль.
До понеділкового снігу зима в Греції цього року була незвично м'якою.