В Афинах из-за снегопада закрыты школы и магазины, нарушено движение транспорта

Сильный снегопад и резкое падение температуры привели к закрытию школ и магазинов в греческой столице в понедельник, многие государственные службы и предприятия перешли на удаленный режим работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Из-за шторма "Барбара" движение транспорта было остановлено на некоторых центральных улицах Афин, а также на национальной трассе, соединяющей греческую столицу с центральной Грецией.

Фото: protothema.gr

Фото: protothema.gr

Некоторые станции метро рядом с международным аэропортом города были закрыты, железнодорожное сообщение с Салониками на севере страны остановили.

Власти призвали население избегать поездок без крайней необходимости.

Пожарные бригады эвакуировали четырех человек, чье авто застряло в снегу в афинском пригороде Аспропиргос.

Ожидается, что похолодание продлится до вторника, постепенно затрагивая восточные и южные регионы, включая остров Крит.

Сильные снегопады - редкое явление в греческой столице, но страна страдает от экстремальных погодных условий уже третью зиму подряд.

До понедельничного снега зима в Греции в этом году была необычно мягкой.