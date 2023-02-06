Єврокомісія не коментує інформацію про можливий візит Зеленського в Брюссель

У Європейській комісії не підтвердили та не спростували інформацію про потенційний візит президента України Володимира Зеленського у Брюссель для участі у саміті лідерів 10-11 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речник Єврокомісії Ерік Маммер у понеділок на брифінгу відповідав на питання ЗМІ щодо можливого візиту Зеленського.

"Відповідь - ні. Я не можу підтвердити, я не можу коментувати, у мене немає інформації про це. Як ви можете уявити, це не те, що ми б коментували тут, у залі для преси", - зазначив Маммер.

Видання Financial Times повідомило про плани ЄС, щоб Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів країн-членів на цьому тижні.

Джерела видання підкреслили, що проблеми з безпекою можуть зірвати візит українського президента.

Минулого тижня Зеленський допустив можливий особистий візит в Брюссель для висловлення вдячності за підтримку України, якщо буде шанс отримати далекобійну зброю та якщо візит дозволить ситуація з безпекою.

У четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення - Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.