Еврокомиссия не комментирует информацию о возможном визите Зеленского в Брюссель

В Европейской комиссии не подтвердили и не опровергли информацию о потенциальном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель для участия в саммите лидеров 10-11 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель Еврокомиссии Эрик Маммер в понедельник на брифинге отвечал на вопросы СМИ относительно возможного визита Зеленского.

"Ответ - нет. Я не могу подтвердить, я не могу комментировать, у меня нет информации об этом. Как вы можете представить, это не то, что мы бы комментировали здесь, в зале для прессы", - отметил Маммер.

Издание Financial Times сообщило о планах ЕС, чтобы Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров стран-членов на этой неделе.

Источники издания подчеркнули, что проблемы с безопасностью могут сорвать визит украинского президента.

На прошлой неделе Зеленский допустил возможный личный визит в Брюссель для выражения благодарности за поддержку Украины, если будет шанс получить дальнобойное оружие и если визит позволит ситуация с безопасностью.

В четверг 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе на саммит, где запланированные темы для обсуждения - Украина, миграция и реакция блока на закон о снижении инфляции в США.